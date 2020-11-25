У вівторок, 24 листопада, київське "Динамо" зіграло проти "Барселони" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Кияни розгромно поступились супернику, а голкіпер Георгій Бущан став найгіршим у складі обох команд.

Іспанський гранд прилетів до Києва без основних лідерів команди. Це була чудова нагода для підопічних Мірчі Луческу здобути три очки над експериментальним складом каталонців. Але не судилось. Протягом усього матчу здавалось, що на полі бігають 11 аргентинців Мессі. У підсумку розгромна перемога "Барселони" 0:4, пише 24 канал.

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Оцінки гравців

Авторитетний портал WhoScored традиційно оцінив дії гравців на полі. Найгіршим у поєдинку став голкіпер "Динамо" Георгій Бущан, який чотири рази був змушений виймати м'яч з власних володінь. Його гру оцінили у 5,6 бала.

Футболісти з Каталонії за зустріч 14 разів перевіряли на пильність воротаря суперника, 7 з них були у ствір воріт.

Найвищу оцінку у складі киян отримав уругваєць Карлос де Пена – 7,3. Він залишив своїх партнерів по команді далеко за своєю спиною. Другу сходинку розділили захисник Томаш Кендзьора та півзахисник Денис Гармаш – по 6,8. Трійку лідерів замкнув нападник Беньямін Вербіч – 6.6.

У складі переможців із Іспанії найвищу оцінку отримав 29-річний нападник Мартін Брайтвейт, який став автором дубля у матчі – 8,9 бала.

Найгіршим з гравців стартового складу став захисник Клеман Лангле – 6,3.



"Динамо" – "Барселона": оцінки гравців / Скрін з WhoScored