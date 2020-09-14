Во вторник, 15 сентября, "Динамо" на НСК "Олимпийский" будет принимать АЗ в квалификации Лиги чемпионов. Болельщики этот матч могут посмотреть онлайн и по телевидению.

Право на показ матчів "Динамо" віддало 1+1 media. Тож саме їх канал "2+2" і покаже матч "Динамо" – АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Початок трансляції на каналі – о 19:55. Сам матч розпочнеться о 20:00, пише 24 канал.

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Матч онлайн буде транслюватися в ютубі на каналі Football Hub.

Переглянути матч "Динамо" – АЗ онлайн можна буде і на Спорт24. Посилання буде опубліковано згодом.