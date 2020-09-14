Динамо – АЗ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
У вівторок, 15 вересня, "Динамо" на НСК "Олімпійський" прийматиме АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів. Вболівальники цей матч можуть переглянути онлайн і по телебаченню.
Право на показ матчів "Динамо" віддало 1+1 media. Тож саме їх канал "2+2" і покаже матч "Динамо" – АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Початок трансляції на каналі – о 19:55. Сам матч розпочнеться о 20:00, пише 24 канал.
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Матч онлайн буде транслюватися в ютубі на каналі Football Hub.
Переглянути матч "Динамо" – АЗ онлайн можна буде і на Спорт24. Посилання буде опубліковано згодом.
- Переможець протистояння вийде в заключний раунд відбору, після якого почнеться груповий етап Ліги чемпіонів.
- У поєдинку можливі додаткові тайми та серія пенальті. Гра буде проходити без вболівальників через пандемію коронавірусу.
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