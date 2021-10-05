Динамическая цифра, – промоутер Усика раскрыл подробности гонорара украинца за бой с Джошуа
Источник:ютуб-канал BoxOffice
Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о стоимости билетов на бой с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
У украинца есть непростой алгоритм формирования премии, в котором четко разделены гонорар и прибыли.
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"Шоу очень масштабное, однозначно прибыльное. Взяли за основу распределение гонораров 80% на 20%, немного передвинули эти цифры. Доходная часть будет между нами перераспределена. Большая часть (около 80%) составляет PPV в Великобритании. Цена боя была 25 фунтов стерлингов. Второй пункт – всемирные телевизионные права. Поскольку в Matchroom хорошие отношения с DAZN, на ней проходили трансляции для большей части мира", – сказал Красюк.
Промоутер уверяет, что для полного подсчета суммы необходимо подождать пару недель.
Это динамическая цифра и она зависела от количества новых подписчиков в результате проведения этой трансляции. Также радиовещания, но это небольшая доля. Затем билеты – несколько миллионов фунтов стерлингов вал должен составить. И еще часть от спонсоров.
Основные расходы – помещение, андеркарт и промо. Не ранее, чем через несколько месяцев мы с Хирном будем знать полную картину. Предварительная информация у нас будет через несколько недель,
– заявил Красюк.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Александр Усик 25 сентября в Лондоне побил Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.
- Джошуа уже активировал опцию о реванше с Усиком, которая была предусмотрена контрактом. Усик выразил желание провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сначала заявил, что реванш вряд ли состоится в Украине. Он предположил, что второй бой снова пройдет в Великобритании.
- Впоследствии промоутер добавил, что с организацией реванша Усик – Джошуа в Киеве "нет проблем".
- По информации Хирна, реванш состоится в феврале – апреле 2022 года.