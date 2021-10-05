Динамическая цифра, – промоутер Усика раскрыл подробности гонорара украинца за бой с Джошуа

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о стоимости билетов на бой с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

У украинца есть непростой алгоритм формирования премии, в котором четко разделены гонорар и прибыли.

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"Шоу очень масштабное, однозначно прибыльное. Взяли за основу распределение гонораров 80% на 20%, немного передвинули эти цифры. Доходная часть будет между нами перераспределена. Большая часть (около 80%) составляет PPV в Великобритании. Цена боя была 25 фунтов стерлингов. Второй пункт – всемирные телевизионные права. Поскольку в Matchroom хорошие отношения с DAZN, на ней проходили трансляции для большей части мира", – сказал Красюк.

Промоутер уверяет, что для полного подсчета суммы необходимо подождать пару недель.

Это динамическая цифра и она зависела от количества новых подписчиков в результате проведения этой трансляции. Также радиовещания, но это небольшая доля. Затем билеты – несколько миллионов фунтов стерлингов вал должен составить. И еще часть от спонсоров.



Основные расходы – помещение, андеркарт и промо. Не ранее, чем через несколько месяцев мы с Хирном будем знать полную картину. Предварительная информация у нас будет через несколько недель,

– заявил Красюк.

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