В українця є непростий алгоритм формування премії, у якому чітко розділені гонорар та прибутку.
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"Шоу дуже масштабне, однозначно прибуткове. Взяли за основу розподіл гонорарів 80% на 20%, трішки пересунули ці цифри. Дохідна частина буде між нами перерозподілена. Велика частина (близько 80%) становить PPV у Великобританії. Ціна бою була 25 фунтів стерлінгів. Другий пункт – всесвітні телевізійні права. Оскільки у Matchroom хороші відносини з DAZN, на ній проходили трансляції для більшої частини світу", – сказав Красюк.
Промоутер запевняє, що для повного підрахунку суми необхідно почекати пару тижнів.
Це динамічна цифра і вона залежала від кількості нових підписників внаслідок проведення цієї трансляції. Також радіомовлення, але це невелика частка. Потім квитки – кілька мільйонів фунтів стерлінгів вал повинен скласти. І ще частина від спонсорів.
Основні витрати – приміщення, андеркард і промо. Не раніше, ніж через кілька місяців ми з Хірном знатимемо повну картину. Попередня інформація у нас буде через кілька тижнів,
– заявив Красюк.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Олександр Усик 25 вересня у Лондоні побив Ентоні Джошуа й завоював титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.
- Джошуа вже активував опцію про реванш з Усиком, яка була передбачена контрактом. Усик висловив бажання провести бій у Києві на НСК "Олімпійський".
- Едді Хірн, промоутер Джошуа, спершу заявив, що реванш навряд чи відбудеться в Україні. Він припустив, що другий бій знову пройде у Великій Британії.
- Згодом промоутер додав, що з організацією реваншу Усик – Джошуа у Києві "немає проблем".
- За інформацією Хірна, реванш відбудеться у лютому – квітні 2022 року.