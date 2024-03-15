"Не изучил элементарные основы": Уайт раскритиковал Нганну за бой с Джошуа

Британский боксер Диллиан Уайт прокомментировал победу своего соотечественника Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну. По мнению Уайта, Нганну не подготовился к бою должным образом.

Британская звезда хевивейта Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, брутально нокаутировав камерунца во втором раунде.

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Диллиан Уайт раскритиковал Нганну после поражения от Джошуа

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт прокомментировал победу Джошуа. По его мнению, Нганну не подготовился к поединку должным образом.

"Я знал, что опыт и сила Джошуа будут слишком большими для Нганну. Я думал, что Фрэнсис будет немного лучше, но это оказалось не так.

Он занимался боксом, но это не тот уровень. Парень не изучил элементарные основы", – сказал Уайт.

Отметим, что в поединке с Нганну Джошуа одержал 28-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве британца два поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.

Благодаря этой победе Энтони имеет все шансы подраться с будущим абсолютным чемпионом мира, который должен определиться 18 мая в поединке между Усиком и Тайсоном Фьюри.