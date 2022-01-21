Сделал из фамилии Зины какую-то кашу

Такой троллинг над футболистами начался еще в 2020 году. Актер, исполняющий роль ведущего, сообщает зрителям футбольные новости, но делает это с юмором.

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Ганец специально перекручивает фамилии игроков и названия клубов, чтобы рассмешить людей. Со стороны выглядит довольно интересно и поднимает настроение.

Теперь очередь дошла до украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко. Ведущий смог произнести только первые буквы имени украинца "Алекс...", а дальше просто пробормотал, сделав из имени и фамилии игрока какую-то кашу.

Видео троллинга Зинченко