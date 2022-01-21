Зробив із прізвища Зіни якусь кашу

Такий тролінг над футболістами розпочались ще у 2020-му році. Актор, який виконує роль ведучого, повідомляє глядачам футбольні новини, але робить це дещо з гумором.

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Ганець спеціально перекручує прізвища гравців та назва клубів, щоб розсмішити людей. Зі сторони виглядає це доволі цікаво та підіймає настрій.

Тепер черга дійшла до українського захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Ведучий зміг промовити лише перші літери ім'я українця "Олекс...", а далі просто пробурмотів, зробивши із ім'я та прізвища гравця якусь кашу.

Відео тролінгу Зінченка