Такой игрой не выбьешь Куртуа из основы

Украинский голкипер провел свой второй матч за мадридский клуб в сезоне 2021/2022. Снова Андрей Лунин не сумел оставить свои ворота "сухими", хотя после нескольких эпизодов футболисты Реала должны поблагодарить украинца за уверенные сейвы.

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Через 120 минут, ведь команды определили победителя матча только в овертаймах, Лунин пропустил один и сделал 2 эффектных сейва. Правда, вины украинского голкипера в пропущенном голе нет, Эльче помог рикошет Себальйоса. Еще раз мяч побывал в сетке ворот Андрея, но гол был отменен.

Статистический портал SofaScore отдал украинцу одну из худших оценок в составе "Королевского клуба" – 6.8. Андрей вошел в тройку неудачников мадридской команды.

К слову. Лучшим игроком "сливочных" стал Винисиус Жуниор – 8.2.

Напомним, что Реал первым пропустил в игре против Эльче, но благодаря голам на 108-й и 115-й минутах сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Испании – 1:2.

Оценки игроков за матч / Скриншот с сайта SofaScore