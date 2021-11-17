Дежавю украинки: Терлюга снова проиграла победительнице Олимпиады на чемпионате мира по каратэ

В Дубае продолжается чемпионат мира по каратэ. Серебряный призер Олимпиады-2020 из Украины Анжелика Терлюга проиграла в третьем раунде.

Второе подряд поражение от соперницы из Болгарии

29-летняя одесситка прилетела в Дубаи в статусе серебряного призера Олимпийских игр в Токио. Анжелика Терлюга – лидер рейтинга в своей весовой категории, поэтому на нее украинские приверженцы каратэ возлагали много надежд на первом серьезном старте после Олимпиады.

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Украинка стартовала с уверенной победы над кореянкой (6:0), а уже во втором поединке пула одолела представительницу Бразилии (0:5). Победный путь Терлюги остановила каратистка из Болгарии Ивет Горанова. Именно эта соперница нанесла Анжелике поражение в финал Олимпиады в весовой категории до 55 килограммов. Тогда схватка завершилась со счетом 1:5 в пользу Горановой.

Терлюга принесла Украине "серебро" Олимпийских игр-2020. В Токио каратэ впервые вошло в олимпийскую программу.

В Дубае Ивет снова нанесла поражение украинцы – 3:5. Она во второй раз подряд останавливает Терлюгу на крупных соревнованиях.

Выступления украинок на чемпионате мира