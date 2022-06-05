Без изменений
Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым решил не отпугнуть удачу и объявил заявку команду, которая была в предыдущем поединке. В списке не произошло никаких изменений по сравнению с игрой против Шотландии.
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Места в списке снова не нашлось голкиперу Реала Андрею Лунину, защитнику Динамо Денису Попову и нападающему Данилу Сикану, который на правах аренды выступает за германскую Ганзу.
Также вне заявки оказался дебютант сборной Даниил Игнатенко, который только после игры против Шотландии прибыл в расположение главной команды страны.
К счастью, в матче против шотландцев удалось избежать травм, поэтому команда подходит к Уэльсу в полной боевой готовности.
Заявка сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Ризник (Ворскла)
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия)
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош)
- Нападающие: Артём Довбык (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика).
Отметим, что без поддержки 12-го игрока наша сборная точно не останется. Украинские фанаты раскупили все билеты на гостевой сектор в Кардиффе.
Как "сине-желтые" провели полуфинал отбора
- Не так многие верили в победу Украины над Шотландией. Война, отсутствие игровой практики у команды и психологическое состояние из-за боевых действий. Все это могло помешать получить положительный результат. Но подопечные Петракова доказали всем свое желание на пути в Мундиаль.
- В первом тайме счет открыл Андрей Ярмоленко. Капитан красиво опрокинул голкипер после невероятного паса от Руслана Малиновского с глубины поля.
- После перерыва почти сразу удвоил преимущество украинцев Роман Яремчук.
- Далее инициатива перешла к шотландцам, отквитавшим один мяч.
- Точку в матче поставил Артем Довбик – 1:3.
- Теперь "сине-желтым" нужно сделать финальный шаг в борьбе за путевку в Катар. Футболисты в шаге от того, чтобы воплотить просьбы украинских военных в реальность.