Без изменений

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым решил не отпугнуть удачу и объявил заявку команду, которая была в предыдущем поединке. В списке не произошло никаких изменений по сравнению с игрой против Шотландии.

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Места в списке снова не нашлось голкиперу Реала Андрею Лунину, защитнику Динамо Денису Попову и нападающему Данилу Сикану, который на правах аренды выступает за германскую Ганзу.

Также вне заявки оказался дебютант сборной Даниил Игнатенко, который только после игры против Шотландии прибыл в расположение главной команды страны.

К счастью, в матче против шотландцев удалось избежать травм, поэтому команда подходит к Уэльсу в полной боевой готовности.

Заявка сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Ризник (Ворскла)

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Ризник (Ворскла) Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия)

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия) Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош)

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош) Нападающие: Артём Довбык (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика).

Важно. Финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Уэльс – Украина состоится 5 июня на стадионе Кардифф Сити. Стартовый свисток испанского судьи Антонио Мигеля Матео Лаоса прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что без поддержки 12-го игрока наша сборная точно не останется. Украинские фанаты раскупили все билеты на гостевой сектор в Кардиффе.

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