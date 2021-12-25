Дежавю для Лунина: голкипер сыграет в Кубка Испании после выздоровления от коронавируса
Источник:Marca
Андрей Лунин наконец сдал отрицательный тест на коронавирус. Украинский вратарь по обещаниям Карло Анчелотти получит место в рамке ворот Реала в кубковом поединке.
Готовится к дебюту
Голкипер Реала 16 декабря второй раз за год заболел COVID-19 и отправился на самоизоляцию. Теперь Андрей Лунин вышел победителем в дуэли с болезнью и может готовиться к следующим матчам "Королевского клуба".
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22-летний вратарь еще перед болезнью получил обещание от тренерского штаба – выйти в рамке ворот Реала на кубковый матч против Алькояно.Вниманию. Встреча против Алькояно станет второй для подопечных Карло Анчелотти в новом 2022 году. Поединок 1/16 финала состоится 5 января.
Интересно, что именно против этого клуба в Кубке Лунин впервые дебютировал за "сливочных". Однако этот поединок Андрей предпочел бы забыть. Мадридский клуб позорно проиграл и вылетел из турнира, а украинец действовал в течение игры не слишком уверенно.
Если Лунин выйдет в старте в Кубке Короля, то это будет его дебют за клуб из Мадрида в сезоне-2021/2022. Вратарь сборной Украины проигрывает конкуренцию именитому бельгийцу Тибо Куртуа.
Хорошие новости от Реала
Вместе с украинцем выздоровел Иско. Еще раньше отрицательный тест получили Гарет Бэйл, Родриго Гоэса, Давид Алаба, Лука Модрич и Марсело. На самоизоляции продолжает быть Марко Асенсио.
Следующий матч Реал сыграет на выезде против Хетафе в чемпионате Испании (2 января).
2021-й год "Королевский клуб" завершил лидером Ла Лиги. За 19 туров команда получила 46 очков, опережая ближайшего конкурента, которым является Севилья, на 8 баллов.