Готовится к дебюту
Голкипер Реала 16 декабря второй раз за год заболел COVID-19 и отправился на самоизоляцию. Теперь Андрей Лунин вышел победителем в дуэли с болезнью и может готовиться к следующим матчам "Королевского клуба".
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22-летний вратарь еще перед болезнью получил обещание от тренерского штаба – выйти в рамке ворот Реала на кубковый матч против Алькояно.
Интересно, что именно против этого клуба в Кубке Лунин впервые дебютировал за "сливочных". Однако этот поединок Андрей предпочел бы забыть. Мадридский клуб позорно проиграл и вылетел из турнира, а украинец действовал в течение игры не слишком уверенно.
Если Лунин выйдет в старте в Кубке Короля, то это будет его дебют за клуб из Мадрида в сезоне-2021/2022. Вратарь сборной Украины проигрывает конкуренцию именитому бельгийцу Тибо Куртуа.