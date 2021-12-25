Готується до дебюту
Голкіпер Реала 16 грудня вдруге за рік захворів на COVID-19 та відправився на самоізоляцію. Тепер Андрій Лунін вийшов переможцем у дуелі з хворобою та може готуватись до наступних матчів "Королівського клубу".
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22-річний воротар ще перед хворобою отримав обіцянку від тренерського штабу – вийти у рамці воріт Реала на кубковий матч проти Алькояно.
Цікаво, що саме проти цього клубу у Кубку Лунін вперше дебютував за "вершкових". Однак цей поєдинок Андрій волів би забути. Мадридський клуб ганебно програв та вилетів із турніру, а українець діяв протягом гри не надто впевнено.
Якщо Лунін вийде у старті в Кубку Короля, то це буде його дебют за клуб із Мадрида у сезоні-2021/2022. Воротар збірної України програє конкуренцію іменитому бельгійцю Тібо Куртуа.