Готується до дебюту

Голкіпер Реала 16 грудня вдруге за рік захворів на COVID-19 та відправився на самоізоляцію. Тепер Андрій Лунін вийшов переможцем у дуелі з хворобою та може готуватись до наступних матчів "Королівського клубу".

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22-річний воротар ще перед хворобою отримав обіцянку від тренерського штабу – вийти у рамці воріт Реала на кубковий матч проти Алькояно.

До уваги. Зустріч проти Алькояно стане другим для підопічних Карло Анчелотті у новому 2022 році. Поєдинок 1/16 фіналу відбудеться 5 січня.

Цікаво, що саме проти цього клубу у Кубку Лунін вперше дебютував за "вершкових". Однак цей поєдинок Андрій волів би забути. Мадридський клуб ганебно програв та вилетів із турніру, а українець діяв протягом гри не надто впевнено.

Якщо Лунін вийде у старті в Кубку Короля, то це буде його дебют за клуб із Мадрида у сезоні-2021/2022. Воротар збірної України програє конкуренцію іменитому бельгійцю Тібо Куртуа.

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