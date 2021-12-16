В Реале семеро больных футболистов

Лунин болел коронавирусом в конце августа 2021 года, из-за чего пропустил матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

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Футболист сдал положительный тест на COVID-19 перед матчем Реал в чемпионате Испании против Кадиса (19 декабря).

Кроме Лунина, в составе Реала еще трое футболистов сдали положительные тесты на коронавирус. Речь идет о Марке Асенсио, Гарете Бейле и Родриго.

Также заражен сын Карло Анчелотти – Давид, работающий его помощником в клубе. Кроме них ранее положительные тесты сдали Лука Модрич и Марсело.

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