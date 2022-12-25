Король легкого дивизиона Дэвин Хейни оценил своего следующего соперника на боксерском ринге. По мнению непобежденного американца, Ломаченко обычный боксер, поэтому не нужно его возвеличивать, как это сделал промоутер Боб Арум.

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Ломаченко – не большой мастер

Я не слушаю всех этих разговоров о том, что он мелкий, что это не его вес. Это для Арума Ломаченко большой мастер. Но не для меня. Считаю, что он – обычный человек. Такой же боец, как и я. И я докажу, что он не большой мастер,

– заявил Хейни.

Хейни: Ортис хорошо изучил Ломаченко

Кроме того, Хейни дал оценку поединка Ломаченко – Отрис, на котором присутствовал. Боксер отметил, что украинец выглядел не лучшим образом из-за перерыва в выступлениях.

"Он вернулся из зоны боевых действий, и это многое объясняет. Его выступление против Ортиса было не лучшим, но он также сразился с парнем, которого многие люди на самом деле не знали.

Но в то же время Ортис дал отличный бой. Я знаю, что они много раз спарринговали. Так что, я думаю, он словно знал, чего ждать. Он даже выглядел так, будто знает, что даст Лома, и это было видно", – сказал Хейни.

Напомним Девин Хейни провел на профессиональном ринге 29 поединков, в которых одержал исключительно победы. 24-летний американец дважды победил Джорджа Камбососа и отобрал у него все чемпионские пояса легкого дивизиона.