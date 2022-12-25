Король легкого дивізіону Девін Хейні оцінив свого наступного суперника на боксерському рингу. На думку непереможеного американця, Ломаченко звичайний боксер, тому не потрібно його возвеличувати, як це зробив промоутер Боб Арум.

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Ломаченко – не великий майстер

Я не слухаю всіх цих розмов про те, що він дрібний, що це не його вага. Це для Арума Ломаченко великий майстер. Але не для мене. Вважаю, що він – звичайна людина. Такий самий боєць, як і я. І я доведу, що він не великий майстер,

– заявив Хейні.

Хейні: Ортіс добре вивчив Ломаченка

Крім того, Хейні дав оцінку поєдинку Ломаченко – Отріс, на якому був присутнім. Боксер зауважив, що українець виглядав не найкращим чином через перерву у виступах.

"Він повернувся із зони бойових дій, і це багато що пояснює. Його виступ проти Ортіса був не найкращим, але він також бився з хлопцем, якого багато людей насправді не знали.

Але в той же час Ортіс дав чудовий бій. Я знаю, що вони багато разів спарингували. Так що, я думаю, він ніби знав, чого чекати. Він навіть виглядав так, ніби знає, що дасть Лома, і це було видно", - сказав Хейні.

Нагадаємо, Девін Хейні провів на професійному рингу 29 поєдинків, у яких здобув виключно перемоги. 24-річний американець двічі переміг Джорджа Камбососа та відібрав у нього всі чемпіонські пояси легкого дивізіону.