Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко предпримет вторую попытку стать королем легкого дивизиона. Его следующий поединок против Дэвина Хейни практически одобрен.
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Как заверил Боб Арум, осталось согласовать дату и место будущего мегафайта.
У меня вчера был ужин с Биллом Хэйни, отцом Дэвина. Девин тоже присоединился к нам. Его следующий бой будет против Ломаченко. Мы работаем прямо сейчас над датой и местом проведения. Но это будет его следующий бой,
– заверил Арум.
По мнению старейшего промоутера, этот поединок будет полезен обоим боксерам, а зрители получат невероятное зрелище.
"Каким бы ни был результат этого поединка – Девин будет большим фактором в боксе. Он отличный юноша, очень хороший боец. Мне нравится, как он ведет себя. Мне нравится, как он дерется. И с Ломаченко – он будет в ринге с мастером" . Это будет очень интересный бой", – заметил 91-летний промоутер.
Если верить Бобу Аруму, в следующем году украинских поклонников бокса ожидают два мегефайта за абсолют: Ломаченко против Хейни и Усик против Фьюри.