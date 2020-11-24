Дитсадок "Барселони" і сюрприз від Луческу: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
Київське "Динамо" 24-го листопада прийме каталонську "Барселону" у рамках 4 туру Ліги чемпіонів. Наставники обох команд визначилися зі стартовими складами на гру.
Наставник "Динамо" Мірча Луческу дещо здивував стартовим складом. Румун вперше за довгий час не довірив місце у складі Владиславу Супрязі. Про це повідомляє 24 канал.
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На вістрі атаки "Динамо" зіграє Беньямін Вербич. Також вдруге поспіль в основному складі "біло-синіх" вийде Денис Гармаш.
"Барселона" зіткнулася із серйозними кадровими втратами, адже у Києві не зіграють Жерар Піке, Серхіо Бускетс, Серхі Роберто, Ансу Фаті, Ліонель Мессі та Френкі Де Йонг.
Тому Рональду Куману довелося вигадувати, кого випустити у стартовому складі. У підсумку з досвідчених гравців він вибрав тільки тер Штеген, Коутінью та П'янич.
Стартові склади команд
Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Шепелєв, Шапаренко, Гармаш, Буяльський, Де Пена, Вербич
Барселона: Тер Штеген, Дест, Аленья, Лангле, Педрі, Трінкау, Жуніор, Мінгуеза, П'янич, Брайтвайт, Коутінью
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