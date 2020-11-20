Каждая команда НБА перед началом сезона представляет дизайн формы. Свою форму представил и "Детройт Пистонс", за который выступает украинец Святослав Михайлюк.

В общем в этом сезоне "Детройт" будет выступать в четырех вариантах форм. Каждая из этих форм носит конкретные названия – City Edition, Association Edition, Icon Edition и Edition Statement.

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Большинство форм довольно традиционны. Так, Association Edition выпускается в белом варианте с добавлением элементов каждого клуба.

Больше всего экспериментировать дизайнеры любят с формами City Edition, где пытаются добавить что-то особенное, что могло бы совместить команду с городом или регионом, который они представляют.

Так произошло и в случае с "Детройтом". На форме City Edition не будет надписи Pistons, как на остальных трех вариантах. Зато там разместится надпись Motor City над номером и Detroit. Michigan ниже. Таким образом клуб отдаст дань уважения городу, где выступает. Так как именно в Детройте производили автомобили Chrysler, Ford и General Motors.



Четыре варианта форм "Детройта" для нового сезона НБА / Иллюстрация nba.com

В представлении формы City Edition принял участие звездный игрок "Детройта" Блейк Гриффин.

Видео представления формы City Edition "Детройта"

Новый сезон НБА стартует 22 декабря.