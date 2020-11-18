Украинец Михайлюк получил новый контракт в клубе НБА
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит выступать в НБА. Святослав остается в "Детройт Пистонс".
Журналист Yahoo Sports Кейт Смит информирует, что "Детройт" активировал опцию на сезон-2020/2021 в контракте Святослава Михайлюка.
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Если до 21 ноября Михайлюк не откажется, то его зарплата в размере 1,6 миллиона долларов станет официально гарантированной.
Через год он станет ограниченно свободным агентом.
Что известно о карьере Михайлюка в НБА?
В 2018 году он был выбран во втором раунде драфта НБА под общим 47-м номером командой "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля подписал трехлетний контракт с клубом на сумму 4,6 миллиона долларов. 6 февраля 2019 года был обменян в "Детройт Пистонс" на Реджи Буллок и право на драфт-пик второго раунда.
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