Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжит выступать в НБА. Святослав остается в "Детройт Пистонс".

Журналист Yahoo Sports Кейт Смит информирует, что "Детройт" активировал опцию на сезон-2020/2021 в контракте Святослава Михайлюка.

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Если до 21 ноября Михайлюк не откажется, то его зарплата в размере 1,6 миллиона долларов станет официально гарантированной.

Через год он станет ограниченно свободным агентом.

Per league sources: The Detroit Pistons have exercised their 2020-21 team option for Svi Mykhailiuk. Mykhailiuk now has a fully non-guaranteed contract. His contract will become fully guaranteed if he's not waived on/before 11/21/20.



(He won't be waived.) — Keith Smith (@KeithSmithNBA) November 18, 2020

Статистика Михайлюка. В прошлом сезоне украинец сыграл 56 матчей, набирая 9,0 очка, делая 1,9 подбора и 1,9 передачи за 22 минуты на паркете.