Кожна команда НБА перед початком сезону представляє дизайн форми. Свою форму представив і "Детройт Пістонс", за який виступає українець Святослав Михайлюк.

Загалом в цьому сезоні "Детройт" виступатиме у чотирьох варіантах форм. Кожна з цих форм носить конкретні назви – City Edition, Association Edition, Icon Edition та Statement Edition.

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Більшість форм є доволі традиційною. Так, Association Edition випускається у білому варіанті з додаванням елементів кожного клубу.

Найбільше експериментувати дизайнери люблять з формами City Edition, де намагаються додати щось особливе, яке могло б поєднати команду чи містом або регіоном, який вони представляють.

Так сталося й у випадку з "Детройтом". На формі City Edition не буде напису Pistons, як на інших трьох варіантах. Натомість там розміститься напис Motor City над номером та Detroit. Michigan нижче. Таким чином клуб віддасть шану місту, де виступає. Адже саме в Детройті виробляли автомобілі Chrysler, Ford та General Motors.



Чотири варіанти форм "Детройта" для нового сезону НБА / Ілюстрація nba.com

У представленні форми City Edition взяв участь зірковий гравець "Детройта" Блейк Гріффін.

Відео представлення форми City Edition "Детройта"

Новий сезон НБА стартує 22 грудня.