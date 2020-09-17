Чернігівська "Десна" у дебютному матчі Ліги Європи зіграє з чемпіоном Німеччини сезону 2008/2009. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи суперником "Десни" стане "Вольфсбург".

Німецькі "вовки" стартували у кваліфікації Ліги Європи з 2-го кваліфікаційного раунду. Про це повідомляє 24 канал.

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"Вольфсбург" 17 вересня здолав албанський клуб "Кукесі" – 4:0. У першому таймі німці забезпечили собі комфортну перевагу 2:0. По голу провели Вегхорст та Лакруа.

Албанці мали шанс відіграти один м'яч, але Рроца не зміг реалізувати пенальті. По перерві Вегхорст оформив дубль, а Мехмеді поставив крапку в матчі.

Матч "Вольфсбург" – "Десна" відбудеться у четвер, 24-го вересня. Гра пройде у Німеччині. Переможець поєдинку пройде у плей-офф кваліфікації Ліги Європи за право зіграти у груповому етапі.

"Вольфсбург" та українські клуби

Німецький "Вольфсбург" в минулому сезоні двічі перетинався з українськими клубами.

На груповому етапі Ліги Європи команда грала проти "Олександрії". Вдома німці перемогли 3:1, а на виїзді – 1:0.

В 1/8 фіналу Ліги Європи німці зіграли проти "Шахтаря". "Гірники" до карантину перемогли 2:1. Після рестарту сезону "Шахтар" розгромив "Вольфсбург" 3:0.

У минулому сезоні чемпіонату Німеччини "Вольфсбург" посів 7-е місце.