Черниговская "Десна" примет донецкий "Шахтер" в рамках 30 тура УПЛ. Посмотреть поединок, который 12 июля состоится в Чернигове, можно онлайн на сайте Спорт 24.

В прямом эфире поединок "Десна" – "Шахтер" покажет телеканал УНИАН. Начало игры в 19:30, сообщает 24 канал.

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На YouTube встречу покажет канал FootballHub. Трансляция начнется в 18:50. Перед матчем планируется встреча в студии, где будут обсуждать шансы команд на победу.

Десна – Шахтер: онлайн-трансляция

Важность поединка

"Шахтер" стал досрочным чемпионом Украины, а вот борьба за серебряные и бронзовые медали еще продолжается. Черниговская команда – один из участников этой гонки за призовые места.

Сейчас команда из Чернигова занимает третье место в таблице УПЛ, но им "в спину дышит" "Динамо", а впереди идет "Заря". У киевлян такое же количество очков, как у "Десны". А вот луганская команда уже вчера сыграла свой поединок и благодаря дублю Кочергина победила "Колос" и вышла на второе место УПЛ.

Поэтому, если команда Рябоконя хочет побороться за призовые места, то нужно праздновать успех в непростом поединке с чемпионом.