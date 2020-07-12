12 июля черниговская "Десна" будет принимать донецкий "Шахтер" в матче 30 тура УПЛ. Болельщики могут увидеть этот поединок по телевидению, а также онлайн.

Поединок "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины покажет телеканал "УНИАН". Начало трансляции в 19:25. Игра начнется в 19:30, пишет 24 канал. Смотрите также: Сможет ли "Десна" отобрать важные очки у чемпиона "Шахтера": прогноз букмекеров на матч УПЛ Кроме того, на YouTube встреча покажет канал FootballHub. Также матч "Десна" – "Динамо" можно посмотреть на сайте канала "УНИАН" по ссылке. Ситуация у хозяев очень проста – победа в следующих трех матчах официально закрепит за ними второе место. В "Десны" равное количество очков с "Динамо" (по 55), однако коллектив Рябоконя обходит киевлян по личным встречам (две победы, ничья, поражение)

Команды между собой встречались семь раз и еще ни разу донецкий клуб не терял очки в этом противостоянии. Разница голов – 15:4 в пользу "горняков".