Чернігівська "Десна" прийме донецький "Шахтар" у рамках 30 туру УПЛ. Переглянути поєдинок, який 12 липня відбудеться у Чернігові, можна онлайн на сайті Спорт 24.

У прямому ефірі поєдинок "Десна" – "Шахтар" покаже телеканал УНІАН. Початок гри о 19:30, повідомляє 24 канал.

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На YouTube зустріч покаже канал FootballHub. Трансляція розпочнеться о 18:50. Перед матчем планується студія, де будуть обговорювати шанси команд на перемогу.

Десна – Шахтар: онлайн-трансляція

Важливість поєдинку

"Шахтар" став достроковим чемпіоном України, а от боротьба за срібні та бронзові нагороди ще триває. Чернігівська команда – один із учасників цієї гонки за призові місця.

Зараз команда з Чернігова посідає третє місце у таблиці УПЛ, але їм "у спину дихає" "Динамо", а попереду йде "Зоря". У киян така ж кількість очок, як у "Десни". А от луганська команда вже вчора зіграла свій поєдинок та завдяки дублю Кочергіна перемогла "Колос" та вийшла на друге місце УПЛ.

Тому, якщо команда Рябоконя хоче поборотись за призові місця, то потрібно святкувати успіх у непростому поєдинку з чемпіоном.