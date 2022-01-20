Владислав Калитвинцев стал игроком Десны летом 2019 года. В январе 2021 года, когда в черниговском клубе возникли проблемы, игрок покинул команду. И подписал соглашение с Александрией.

Следует отметить, что Александрия при представлении новичков команды не указала условия, на которых подписала договор с Калитвинцем.

Впоследствии оказалось, что у футболиста еще действующее соглашение с Десной. И в черниговском клубе не намерены просто так отпускать игрока. Хотя перед ним есть большая задолженность.

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Для решения этой ситуации Десна решила обратиться в палату по разрешению споров УАФ с жалобой на действия Александрии. В черниговском клубе считают, что Калитвинцев либо должен продолжить выступать за них, либо Александрия должна выплатить компенсацию за переход футболиста.

Проблемы с игроками в Десне

Стоит добавить, что в Десне сейчас каждый игрок "на счету". Ведь на клуб наложен "трансферный бан", из-за которого он не может регистрировать новых футболистов. В то же время многие игроки покинули Чернигов этой зимой – у них закончились контракты: