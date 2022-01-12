10 января Александрия представила новичков команды, среди которых оказался Калитвинцев. При этом в клубе не раскрыли деталей контракта футболиста.

Причина оказалась в том, что у футболиста пока действующий контракт с Десной, который он еще не расторг. Поэтому в черниговском клубе обратились к УАФ относительно этой ситуации с жалобой как на действия Александрии, так и самого Калитвинцева.

Достойное внимания Минай продал капитана команды и лучшего игрока венгерскому клубу

При этом футболист еще 4 января заявил, что покинет Десну из-за задолженности по зарплате. И выразил надежду, что до суда дело не дойдет в этом вопросе.

По данным журналистов, Калитвинцев принял решение покинуть Десну после того, как сумма задолженности перед ним составила 50 тысяч евро – зарплата за пять месяцев.