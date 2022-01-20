Владислав Калітвінцев став гравцем Десни влітку 2019 року. В січні 2021 року, коли в чернігівському клубі виникли проблеми, гравець покинув команду. Та підписав угоду з Олександрією.
Варто відзначити, що Олександрія під час представлення новачків команди не вказала умови, на яких підписала договір з Калітвінцем.
Згодом виявилося, що у футболіста ще чинна угода з Десною. І в чернігівському клубі не мають наміру просто так відпускати гравця. Хоча перед ним є чимала заборгованість.
Детальніше Калітвінцев покинув Десну через шалену заборгованість: скільки в клубі винні футболісту
Тож для вирішення цієї ситуації Десна вирішила звернутися до палати з вирішення спорів УАФ зі скаргою на дії Олександрії. В чернігівському клубі вважають, що Калітвінцев або має продовжити виступати за них, або Олександрія повинна виплатити компенсацію за перехід футболіста.
Проблеми з гравцями в Десни
Варто додати, що в Десні зараз чи не кожен гравець "на рахунку". Адже на клуб накладений "трансферний бан", через який він не може реєструвати нових футболістів. Натомість чимало гравців покинули Чернігів цієї зими – в них закінчилися контракти:
- Андрій Тотовицький
- Олексій Ковтун
- Сергій Болбат
- Владлен Юрченко
- Леван Арвеладзе
- Пилип Будківський