В черниговской "Десне" остались недовольны списком футболистов, который наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил для подготовки к матчам в Лиге наций.

Пресс-аташе "Десны" Александр Шевченко прокомментировал непопадание форварда Александра Филиппова в расширенный список сборной Украины.

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Александр Шевченко сообщил, что за весь сезон никто из представителей сборной Украины не приехал проверить Филиппова.

За весь сезон ни разу никто не то что не приехал посмотреть, даже не позвонил. Можно же позвонить тому же Рябоконю, спросить о Филиппове, возможно, о его личных качествах, еще что-то. Но нет. Даже в расширенный список можно включать,

– написал Александр Шевченко.

Статистика Филиппова

В прошлом сезоне УПЛ Филиппов забил 16 голов в 30 матчах за "Десну". В его активе также 4 результативные передачи.

Филиппов стал вторым в списке бомбардиров УПЛ. Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес в УПЛ забил на 6 голов больше.

Конкуренты Филиппова

Среди нападавших Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины игрока бельгийского "Гента" Романа Яремчука и футболиста "Шахтера" Мораеса.

Дебютный вызов в сборную Украины получил Владислав Супряга с "Динамо".