"Десна" назвала состав, которым летит на игру с "Вольфсбургом": список
Черниговская "Десна" 23 сентября сыграет против немецкого "Вольфсбурга" за право сыграть в Лиге Европы. Главный тренер Александр Рябоконь взял с собой 22 игрока.
О составе, в котором "Десна" будет готовиться к матчу с "Вольфсбургом", сообщила пресс-служба клуба.
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Вратари:
- Евгений Паст,
- Игорь Литовка.
Защитники:
- Павел Полегенько,
- Йоонас Тамм,
- Виталий Ермаков,
- Андрей Гитченко,
- Андрей Мостовой,
- Ефим Конопля,
- Максим Имереков,
- Артур Западня.
Полузащитники:
- Владислав Огиря,
- Андрей Домбровский,
- Владислав Калитвинцев,
- Егор Картушов,
- Евгений Белич,
- Андрей Тотовицкий,
- Алексей Гуцуляк,
- Сергей Старенький.
Нападающие:
- Дмитрий Хлебас,
- Филипп Будковский,
- Максим Дехтярев,
- Илья Шевцов.
Состав "Десны" на матч с "Вольфсбургом" / пресс-служба черниговского клуба
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