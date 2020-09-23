Черниговская "Десна" 23 сентября сыграет против немецкого "Вольфсбурга" за право сыграть в Лиге Европы. Главный тренер Александр Рябоконь взял с собой 22 игрока.

О составе, в котором "Десна" будет готовиться к матчу с "Вольфсбургом", сообщила пресс-служба клуба. К слову Один из лучших бомбардиров УПЛ Филиппов стал игроком бельгийского клуба Вратари: Евгений Паст,

Игорь Литовка. Защитники: Павел Полегенько,

Йоонас Тамм,

Виталий Ермаков,

Андрей Гитченко,

Андрей Мостовой,

Ефим Конопля,

Максим Имереков,

Артур Западня. Полузащитники: Владислав Огиря,

Андрей Домбровский,

Владислав Калитвинцев,

Егор Картушов,

Евгений Белич,

Андрей Тотовицкий,

Алексей Гуцуляк,

Сергей Старенький. Нападающие: Дмитрий Хлебас,

Филипп Будковский,

Максим Дехтярев,

Илья Шевцов. Состав "Десны" на матч с "Вольфсбургом" / пресс-служба черниговского клуба