Чернігівська "Десна" 23 вересня зіграє проти німецького "Вольфсбурга" за право зіграти в Лізі Європи. Головний тренер Олександр Рябоконь взяв з собою 22 гравців.

Про склад, в якому "Десна" готуватиметься до матчу з "Вольфсбургом", повідомила пресслужба клубу. До слова Один з найкращих бомбардирів УПЛ Філіппов став гравцем бельгійського клубу Воротарі: Євген Паст,

Ігор Литовка. Захисники: Павло Полегенько,

Тамм Йоонас,

Віталій Єрмаков,

Андрій Гітченко,

Андрій Мостовий,

Юхим Конопля,

Максим Імереков,

Артур Западня. Півзахисники: Владислав Огіря,

Андрій Домбровський,

Владислав Калітвінцев,

Єгор Картушов,

Євгеній Белич,

Андрій Тотовицький,

Олексій Гуцуляк,

Сергій Старенький. Нападники: Дмитро Хльобас,

Пилип Будківський,

Максим Дехтярьов,

Ілля Шевцов.

Склад "Десни" на матч з "Вольфсбургом" / пресслужба чернігівського клубу