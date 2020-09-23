"Десна" назвала склад, яким летить на гру з "Вольфсбургом": список
Чернігівська "Десна" 23 вересня зіграє проти німецького "Вольфсбурга" за право зіграти в Лізі Європи. Головний тренер Олександр Рябоконь взяв з собою 22 гравців.
Про склад, в якому "Десна" готуватиметься до матчу з "Вольфсбургом", повідомила пресслужба клубу.
До слова Один з найкращих бомбардирів УПЛ Філіппов став гравцем бельгійського клубу
Воротарі:
- Євген Паст,
- Ігор Литовка.
Захисники:
- Павло Полегенько,
- Тамм Йоонас,
- Віталій Єрмаков,
- Андрій Гітченко,
- Андрій Мостовий,
- Юхим Конопля,
- Максим Імереков,
- Артур Западня.
Півзахисники:
- Владислав Огіря,
- Андрій Домбровський,
- Владислав Калітвінцев,
- Єгор Картушов,
- Євгеній Белич,
- Андрій Тотовицький,
- Олексій Гуцуляк,
- Сергій Старенький.
Нападники:
- Дмитро Хльобас,
- Пилип Будківський,
- Максим Дехтярьов,
- Ілля Шевцов.
Склад "Десни" на матч з "Вольфсбургом" / пресслужба чернігівського клубу
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