19-летний украинский вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик умеет делать различные трюки с мячом. Все это он размещает в своих социальных сетях.

Популярный сервис 433 разместил у себя ролик Мудрика, и за сутки его посмотрели уже более 2 миллионов пользователей. Мудрик становится очень популярным в сети, пишет Sport.ua.

Смотрите также: Талант "Шахтера" Мудрик одним движением принял мяч, сброшенный с крыши пятиэтажки: видео

Техника Михаила Мудрика

Михаил Мудрик считается одним из самых перспективных украинских футболистов. Игрок уже провел на взрослом уровне 10 матчей в аренде за "Арсенал-Киев".

Ранее Мудрик опубликовал еще несколько видео, как он мастерски принимает мяч после длинной передачи. Похоже, что карантин позволяет Михаилу оттачивать свое мастерство.