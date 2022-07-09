Дериземля: Базу вообще нельзя восстановить, к сожалению

В марте 2022 года оккупанты разбомбили лыжную базу в Чернигове. В этом комплексе к соревнованиям готовились и проживали лыжники, биатлонисты и паралимпийские сборные.

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Андрей Дериземля рассказал, что, к сожалению, черниговскую базу невозможно реконструировать. Нужно строить только новую.

Базу вообще нельзя восстановить, к сожалению. Надо ее сносить и строить новую. Это очень досадно, какая бы она ни была устаревшая, но своими силами городской и областной советы, федерация биатлона ее поддерживали,

– признался Дериземля.

Бывший биатлонист напомнил, что в течение 10 лет проживал на этой базе в Чернигове. Лыжный комплекс делал из начинающих призеров Олимпийских Игр.

Дериземля рассказал, что во время обстрелов на базе скрывались ее работники и биатлонистка женской сборной Дарья Блашко.

Враг уничтожил весь инвентарь

Первый прилет был 19 марта. Впоследствии по помещению был авиаудар, к которому добавили обстрелы "градами" и "смерчами". Враг разрушил не только базу, но и весь инвентарь, который стоит большие деньги.

К сожалению, большое количество спортивного инвентаря полностью разрушено – от не очень ценного инвентаря для начинающих до профессионального. Это очень ценное орудие, одно ружье стоит примерно 3 тысячи евро. Там было где-то 40 единиц оружия, лыжи были, одна пара которых стоит примерно 350 евро,

– рассказал экскапитан "сине-желтых".

От минометных обстрелов повреждения получила и трасса. Но в отличие от базы ее пытаются восстановить для возобновления тренировок юных биатлонистов. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством молодежи и спорта, областным советом, которые смогут выделить средства на восстановление.

К сожалению, в нашем городе это не один объект, который испытал такое разрушение.

Восстановление трассы – это одна стоимость. Если делать качественно, более или менее для проведения соревнований, то это совсем другие средства. Приблизительно посчитали, что нужно 150 миллионов гривен,

– ответил Дериземля.