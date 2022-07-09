Дериземля: Базу взагалі не можна відновити, на жаль

У березні 2022 року окупанти розбомбили лижну базу у Чернігові. У цьому комплексі до змагань готувались та проживали лижники, біатлоністи та паралімпійська збірна.

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Андрій Дериземля розповів, що, на жаль, чернігівську базу неможливо реконструювати. Потрібно будувати лише нову.

Базу взагалі не можна відновити, на жаль. Потрібно її зносити і будувати нову. Це дуже прикро, яка б вона не була застаріла, але своїми силами міська і обласна ради, федерація біатлону її підтримували,

– зізнався Дериземля.

Колишній біатлоніст пригадав, що протягом 10 років проживав на цій базі у Чернігові. Лижний комплекс робив із початківців призерів Олімпійських Ігор.

Дериземля розповів, що пі час обстрілів на базі переховувались її працівники та біатлоністка жіночої збірної Дар'я Блашко.

Ворог знищив увесь інвентар

Перший приліт був 19 березня. Згодом по приміщенні був авіаудар, до якого додали обстріли "градами" та "смерчами". Ворог зруйнував не лише базу, а й увесь інвентар, який коштує чималі гроші.

На жаль, велика кількість спортивного інвентарю повністю зруйнована – від не дуже коштовного інвентарю для початківців до професійного. Це дуже коштовне знаряддя, одна рушниця коштує приблизно 3 тисячі євро. Там було десь 40 одиниць зброї, лижі були, одна пара яких коштує приблизно 350 євро,

– розповів екскапітан "синьо-жовтих".

Від мінометних обстрілів пошкоджень зазнала і траса. Але на відміну від бази її намагаються відновити для відновлення тренувань юних біатлоністів. Наразі ведуться перемовини з Міністерством молоді і спорту, обласною радою, які зможуть виділити кошти на відновлення.

На жаль, у нашому місті це не один об’єкт, який зазнав такого руйнування.

Відновлення траси це одна вартість. Якщо робити якісно, більш менш для проведення змагань, то це зовсім інші кошти. Приблизно порахували, що потрібно 150 мільйонів гривень,

– відповів Дериземля.