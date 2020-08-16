Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) уверен в своей победе в следующем бою против Чарло (30-0, 22 КО). Он не знает, какой будет его карьера, если соперник будет праздновать успех в этом поединке.

Мнение бойца о следующем поединке сообщает Boxing-social. Уже 26 сентября украинец должен провести бой против чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

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Уверенное заявление

Боксер заявил, что уверен в победе в этом поединке, а также он пока не строит планов на будущее. К поединку украинский боксер готовится в Нью-Йорке, хотя сама подготовка должна была проходить в Калифорнии, но из-за ситуации с коронавирусом было изменено место работы.

По словам боксера, никаких проблем со спарринг-партнерами быть не должно. Сейчас Деревянченко не думает о другом развитии событий, кроме победы.

Если я проиграю Чарло – последний это шанс или не последний? Совсем ничего не планирую. Я уверен в своей победе

– заявил украинец.