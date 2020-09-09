Український боксер середньої вагової категорії Сергій Дерев'янченко невдовзі втретє у кар'єрі проведе бій за чемпіонський титул. Сергій перебуває на фініші своєї підготовки та поділився секретом успіху в поєдинку з Джермаллом Чарло.

Дерев'янченко розповів про свої плани на бій проти чемпіона світу за версією WBC Джермалла Чарло. Про це повідомляє Boxing News 24.

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Потрібно більше тиску

Сергій, який двічі програвав поєдинки за пояс IBF, заявив, що знає, які помилки допускав у попередніх поєдинках. План українця – здійснювати тиск на суперника.

Бій з Джермаллом Чарло – чудовий, але і дуже важкий. У попередніх моїх титульних спробах все було дуже близько. Я знаю, які саме помилки зробив у тих боях. Думаю, я повинен створювати ще більше тиску, пресингувати,

– сказав Сергій.

Дерев'янченко розповів, що йому підібрали спаринг-партнерів, які схожі за стилем на Чарло.

У кожного бійця такого рівня є міць, у всіх добре поставлений удар. У Джейкобса був відмінний удар, у Головкіна теж. Я готовий до бою. Я збираюся бути ще агресивніше і наполегливіше, щоб не було сумнівів в моїй перевазі в кожному раунді,

– зазначив українець.

Боксер розповів, що мріє, почути слова ринг-анонсера про його перемогу.

"Хочу почути, як ринг-анонсер каже: "І новим чемпіоном світу стає Сергій Дерев'янченко". Це моя мрія", – розповів Сергій.

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Бій Чарло – Дерев'янченко запланований на 26 вересня. Поєдинок відбудеться у першому карді боксерського вечора від Showtime.

Для Дерев'янченка це третій шанс стати чемпіоном світу. За два роки українець змарнував дві спроби виграти титул чемпіона світу у середній вазі.

Українець двічі програвав поєдинки за титул IBF. У жовтні 2018 року Дерев'янченко програв Деніелю Джейкобсу. Через рік Сергій поступився Геннадію Головкіну.