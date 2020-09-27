Джермалл Чарло победил украинца Сергея Деревянченко и получил пояс чемпиона WBC. Однако статистические данные говорят о том, что преимущество Чарло не было таким однозначным.

После боя была опубликована вся статистика боксеров в поединке. Всего в бою чемпион Чарло нанес 219 точных ударов из 627, а вот украинец выбросил 180 ударов из 681, сообщает Twitter Карлоса Торо.

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Чарло – Деревянченко: статистика

Хотя американец нанес гораздо меньше ударов, они были точнее чем удары Деревянченко. Самым большим преимуществом над украинцем была антропометрия американца, которой он умело воспользовался. 85 раз Чарло попадал джебом. Для сравнения в активе украинского боксера только 17, а это лишь 10%.

Между тем у украинского боксера было преимущество над силовыми ударами: 163 точных против 134 у Джермалла. Но в процентном соотношении Сергей проиграл в этом компоненте – 31% против 41% американца.

Бой против Деревянченко стал для Чарло уже второй удачной защитой чемпионского титула. Всего для американца это победа стала 31-й на профессиональном ринге. Он нанес украинцу его третье поражение в карьере.

Чарло победил Деревянченко по решению судей: 116:112, 117:111, 118:110