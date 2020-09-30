Дерев'янченко може змінити вагову категорію: у якій вазі виступатиме українець
Український боксер Сергій Дерев'янченко програв володарю титулу WBC Джермаллу Чарло. Українець втратив третій шанс стати чемпіоном світу, що змусило Дерев'янченка задуматись про зміну вагової категорії.
Сергій Дерев'янченко, який виступає у середній ваговій категорії, бажає спуститься у дивізіон нижче, щоб продовжити свої виступи у першій середній вазі. Про це повідомляє журналіст The Athletic Ленс Пагмір у своєму Twitter.
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Менеджер українця підтвердив, що швидше за все Сергій буде битись у нижчі ваговій категорії.
Дерев'янченко три рази претендував на пояс чемпіона світу у середньому дивізіоні, але всі спроби 34-річного боксера були невдалими. Нещодавно українець програв Джермаллу Чарло за одноголосним рішенням суддів: 116:112, 1117:111, 118:110. Ще раніше Дерев'янченко у двох боях поступався Даніелю Джейкобсу та Геннадію Головкіну.
Як відбувались бої українця за чемпіонський пояс
Непростий бій проти Джейкобса
Наприкінці жовтня 2018 року у Нью-Йорку відбувся бій за вакантний титул чемпіона світу по версії IBF між Сергієм Дерев'янченко і американцем Даніелем Джейкобсом. Цей непростий для обох боксерів поєдинок тривав усі 12 раундів і закінчився перемогою розділеним рішенням суддів для Даніеля Джейкобса (35-2, 29 КО).
Дерев'янченко проти Головкіна
Поєдинок відбувся на початку жовтня 2019 року у Нью-Йорку. Дерев'янченко вже в першому раунді пропустив атаку супротивника і опинився в нокдауні, а у другому отримав неприємне розсічення над правим оком, він надалі нав'язав Головкіну. Судді після бою одноголосно віддали перемогу Головкіну – 114-113 і двічі 115-112, але під час переможної промови Головкіна після поєдинку він був освистаний вболівальниками.