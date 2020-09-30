Український боксер Сергій Дерев'янченко програв володарю титулу WBC Джермаллу Чарло. Українець втратив третій шанс стати чемпіоном світу, що змусило Дерев'янченка задуматись про зміну вагової категорії.

Сергій Дерев'янченко, який виступає у середній ваговій категорії, бажає спуститься у дивізіон нижче, щоб продовжити свої виступи у першій середній вазі. Про це повідомляє журналіст The Athletic Ленс Пагмір у своєму Twitter.

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Менеджер українця підтвердив, що швидше за все Сергій буде битись у нижчі ваговій категорії.

Дерев'янченко три рази претендував на пояс чемпіона світу у середньому дивізіоні, але всі спроби 34-річного боксера були невдалими. Нещодавно українець програв Джермаллу Чарло за одноголосним рішенням суддів: 116:112, 1117:111, 118:110. Ще раніше Дерев'янченко у двох боях поступався Даніелю Джейкобсу та Геннадію Головкіну.

Як відбувались бої українця за чемпіонський пояс

Непростий бій проти Джейкобса

Наприкінці жовтня 2018 року у Нью-Йорку відбувся бій за вакантний титул чемпіона світу по версії IBF між Сергієм Дерев'янченко і американцем Даніелем Джейкобсом. Цей непростий для обох боксерів поєдинок тривав усі 12 раундів і закінчився перемогою розділеним рішенням суддів для Даніеля Джейкобса (35-2, 29 КО).

Дерев'янченко проти Головкіна

Поєдинок відбувся на початку жовтня 2019 року у Нью-Йорку. Дерев'янченко вже в першому раунді пропустив атаку супротивника і опинився в нокдауні, а у другому отримав неприємне розсічення над правим оком, він надалі нав'язав Головкіну. Судді після бою одноголосно віддали перемогу Головкіну – 114-113 і двічі 115-112, але під час переможної промови Головкіна після поєдинку він був освистаний вболівальниками.