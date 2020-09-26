Украина снова может получить трех чемпионов мира по боксу. Сергей Деревянченко 26 сентября проведет бой против Джермалла Чарло. На кону будет пояс чемпиона WBC в среднем весе.

Третья попытка Деревянченко

Для Сергея Деревянченко это будет третий бой за звание чемпиона мира. Два предыдущих он проиграл. Сначала Даниэлю Джейкобсу за титул IBF. А впоследствии Геннадию Головкину, когда уже на кону были два титула – IBF и IBO. Эти два поражения стали единственными в профессиональной карьере украинца.

Теперь же его ожидает третий чемпионский бой. На этот раз за пояс WBC. А соперник – Джермалло Чарло. Именно он и владеет этим поясом.

К теме Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло: где смотреть бой за титул WBC

Бой Деревянченко – Чарло состоится 26 сентября (ночь на 27 сентября в Украине) на арене Mohegan Sun Casino в американском городе Анкасвилле.

Что стоит знать о Джермалле Чарло

Джермалл Чарло – 30-летний американский боксер. И старший брат-близнец боксера Джермелла Чарло. Между братьями идет постоянный спор, кто из них лучше. Но оба хотят быть как братья Кличко.

Джермелл Чарло в этот же вечер бокса проведет свой бой против доминиканца Хейсона Росарио. Кроме пояса WBC младшего из братьев Чарло, на кону будут и чемпионские звания WBA Super и IBF его соперника.

Правда выступают они в разных весовых категориях. Если Джермалл сражается в средней весовой категории (до 72,6 килограмма), то Джермелл – в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). Но оба являются чемпионами мира по версии WBC в своих весовых категориях.

Джермелл и Джермалл Чарло с чемпионскими поясами

Джермалл несколько позже перешел в профессионалы, чем брат, а затем провел меньше боев на профессиональном ринге. Однако он не проиграл ни в одном из 30 поединков, а 22 из них закончил досрочно.

Но в среднем весе Джермалл провел лишь пять поединков. И серьезных соперников в этом дивизионе он не имел. А чемпионский титул получил, победив Уго Сентено. При этом изначально американец получил титул "временного" чемпиона. И когда Саулю "Канело" Альваресу дали статус франчайзингового чемпиона, Джермалл получил статус "полноценного" чемпиона без боя.

Зато Деревянченко выходил на бой против лидеров дивизиона Джейкобса и Головкина. И последний бой против GGG показал, что украинец способен держаться на равных с чемпионами.

Шансы на победу

Ни один из боксеров не имеет ощутимого преимущества над соперником в этом бою. Значительно лучшие коэффициенты от букмекеров получил Чарло. Он на четыре года моложе, и преобладает в антропометрии – рост Джермалла Чарло 183 сантиметра, в то время, как у Деревянченко – 175 сантиметров. А разница в размахе рук составляет аж 16 сантиметров – 187 против 171.

Поэтому на то, что Чарло победит, коэффициенты около 1,5. На победу украинца букмекеры выставили коэффициенты 2,5.

Подробнее Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло: прогноз букмекеров на бой за чемпионский титул

Шансы досрочно закончить боксерский поединок есть у обоих – 5,5 на то, что это удастся американцу. И 6,5 на то, что Деревянченко победит досрочно.