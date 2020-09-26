Третий поход за титулом: анонс на чемпионский бой Сергея Деревянченко против Джермалла Чарло
Украина снова может получить трех чемпионов мира по боксу. Сергей Деревянченко 26 сентября проведет бой против Джермалла Чарло. На кону будет пояс чемпиона WBC в среднем весе.
Третья попытка Деревянченко
Для Сергея Деревянченко это будет третий бой за звание чемпиона мира. Два предыдущих он проиграл. Сначала Даниэлю Джейкобсу за титул IBF. А впоследствии Геннадию Головкину, когда уже на кону были два титула – IBF и IBO. Эти два поражения стали единственными в профессиональной карьере украинца.
Теперь же его ожидает третий чемпионский бой. На этот раз за пояс WBC. А соперник – Джермалло Чарло. Именно он и владеет этим поясом.
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Что стоит знать о Джермалле Чарло
Джермалл Чарло – 30-летний американский боксер. И старший брат-близнец боксера Джермелла Чарло. Между братьями идет постоянный спор, кто из них лучше. Но оба хотят быть как братья Кличко.
Правда выступают они в разных весовых категориях. Если Джермалл сражается в средней весовой категории (до 72,6 килограмма), то Джермелл – в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). Но оба являются чемпионами мира по версии WBC в своих весовых категориях.
Джермелл и Джермалл Чарло с чемпионскими поясами
Джермалл несколько позже перешел в профессионалы, чем брат, а затем провел меньше боев на профессиональном ринге. Однако он не проиграл ни в одном из 30 поединков, а 22 из них закончил досрочно.
Но в среднем весе Джермалл провел лишь пять поединков. И серьезных соперников в этом дивизионе он не имел. А чемпионский титул получил, победив Уго Сентено. При этом изначально американец получил титул "временного" чемпиона. И когда Саулю "Канело" Альваресу дали статус франчайзингового чемпиона, Джермалл получил статус "полноценного" чемпиона без боя.
Зато Деревянченко выходил на бой против лидеров дивизиона Джейкобса и Головкина. И последний бой против GGG показал, что украинец способен держаться на равных с чемпионами.
Шансы на победу
Ни один из боксеров не имеет ощутимого преимущества над соперником в этом бою. Значительно лучшие коэффициенты от букмекеров получил Чарло. Он на четыре года моложе, и преобладает в антропометрии – рост Джермалла Чарло 183 сантиметра, в то время, как у Деревянченко – 175 сантиметров. А разница в размахе рук составляет аж 16 сантиметров – 187 против 171.
Поэтому на то, что Чарло победит, коэффициенты около 1,5. На победу украинца букмекеры выставили коэффициенты 2,5.
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Шансы досрочно закончить боксерский поединок есть у обоих – 5,5 на то, что это удастся американцу. И 6,5 на то, что Деревянченко победит досрочно.