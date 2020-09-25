Украинский боксер Сергей Деревянченко 26 сентября проведет чемпионский бой по версии WBC в среднем весе. Его соперником будет американец Джермалл Чарло, владеющий этим поясом. Букмекеры оценили шансы украинского боксера стать чемпионом мира.

Для украинца Деревянченко это будет третья возможность стать чемпионом мира. Первые две он не использовал, уступив Даниэлю Джейкобсу за титул IBF и Геннадию Головкину за титулы IBF и IBO. Эти два поражения стали единственными в профессиональной карьере украинца. Теперь же на кону будет титул чемпиона мира по версии WBC.

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Соперником украинца будет американец Джермалл Чарло. Именно он владеет поясом WBC. Боксер провел 30 боев, не потерпев ни одного поражения. 22 поединка закончились досрочно.

Бой Деревянченко – Чарло состоится на арене Mohegan Sun Casino в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) 26 сентября (ночь на 27 сентября в Украине. В этот же вечер бокса на ринг выйдет и брат-близнец Джермалла Чарло – Джермелл. Его соперником будет доминиканец Хейсон Росарио.

Джермалл Чарло моложе Сергея Деревянченко – 30 против 34 лет. Американец также выше (183 против 175 сантиметров) и с большим размахом рук (187 против 171 сантиметра). Антропометрическое преимущество дает ему больше шансов в бою с украинцем. Хотя Деревянченко обладает мощным ударом, а бой против Головкина показал, то он способен на равных конкурировать с топовыми боксерами.

И все же букмекеры считают, что у Чарло больше шансов сохранить чемпионский пояс. В Marathon bet коэффициент на победу американца – 1,53. На то, что Деревянченко одержит победу – 2,47. Ничья же в этом бою тоже вероятна – коэффициент 20,0 на такой итог.

Похожие коэффициенты дает и Parimatch. У них шанс украинца победить оценен в 2,45. Победа Чарло – 1,52.

Однако бой может закончиться и быстрее, чем после 12 раунда. На то, что Деревянченко досрочно одержит победу, коэффициент 6,50. Что такое сделает Чарло – 5,50. Лучшие шансы на досрочную победу в Деревянченко в 7 – 9 раундах: коэффициент 15,0 на то, что украинец победит тогда. На то, что это произойдет в 1 – 3 раундах – 29,0.