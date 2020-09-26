Україна знову може мати трьох чемпіонів світу з боксу. Сергій Дерев'янченко 26 вересня проведе бій проти Джермалла Чарло. На кону буде пояс чемпіона WBC у середній вазі.

Третя спроба Дерев'янченка

Для Сергія Дерев'янченка це буде третій бій за звання чемпіона світу. Два попередні він програв. Спочатку Даніелю Джейкобсу за титул IBF. А згодом Геннадію Головкіну, коли вже на кону були два титули – IBF та IBO. Ці дві поразки стали єдиними у професійній кар'єрі українця.

Тепер же на нього очікує третій чемпіонський бій. Цього разу за пояс WBC. А суперник – Джермалло Чарло. Саме він і володіє цим поясом.

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Бій Дерев'янченко – Чарло відбудеться 26 вересня (ніч на 27 вересня в Україні) на арені Mohegan Sun Casino в американському місті Анкасвіллі.

Що варто знати про Джермалла Чарло

Джермалл Чарло – 30-річний американський боксер. І старший брат-близнюк боксера Джермелла Чарло. Між братами йде постійна суперечка, хто з них кращий. Але обоє хочуть бути як брати Клички.

Джермелл Чарло в цей же вечір боксу проведе свій бій проти домініканця Хейсона Росаріо. Окрім поясу WBC молодного з братів Чарло, на кону будуть і чемпіонські звання WBA Super та IBF його суперника.

Правда виступають вони у різних вагових категоріях. Якщо Джермалл б'ється у середній ваговій категорії (до 72,6 кілограма), то Джермелл – у першій середній вазі (до 69,85 кілограма). Але обоє є чемпіонами світу за версією WBC у своїх вагових категоріях.



Джермелл та Джермалл Чарло з чемпіонськими поясами

Джермалл дещо пізніше перейшов у професіонали, аніж брат, відтак провів менше боїв на професійному ринзі. Однак він не програв в жодному з 30 поєдинків, а 22 з них закінчив достроково.

Та у середній вазі Джермалл провів лише п'ять поєдинків. І серйозних суперників у цьому дивізіоні він не мав. А чемпіонський титул отримав, перемігши Уго Сентено. При цьому спочатку американець отримав титул "тимчасового" чемпіона. Та коли Саулю "Канело" Альваресу дали статус франчайзингового чемпіона, Джермалл отримав статус "повноцінного" чемпіона без бою.

Натомість Дерев'янченко виходив на бій проти лідерів дивізіону Джейкобса та Головкіна. І останній бій проти GGG показав, що українець здатен триматися на рівних з чемпіонами

Шанси на перемогу

Жоден з боксерів не має відчутної переваги над суперником в цьому бою. Значно кращі коефіцієнти від букмекерів отримав Чарло. Він на чотири роки молодший, і переважає українця в антропометрії – ріст Джермалла Чарло 183 сантиметри, у той час, як в Дерев'янченка – 175 сантиметрів. А різниця в розмаху рук складає аж 16 сантиметрів – 187 проти 171.

Тож на те, що Чарло переможе, коефіцієнти близько 1,5. На перемогу українця букмекери виставили коефіцієнти 2,5.

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Шанси достроково закінчити боксерський поєдинок є в обох – 5,5 на те, що це вдасться американцю. І 6,5 на те, що Дерев'янченко переможе достроково.