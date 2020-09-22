Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло: где смотреть бой за титул WBC
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в ночь с 26 на 27 сентября проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Соперником украинца станет действующий обладатель пояса WBC – непобедимый американец Джермалл Чарло. Посмотреть поединок за титул WBC можно в Украине.
Поединок Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло в Украине покажет исключительно телеканал "Интер".
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Начало трансляции поединка Деревянченко – Чарло начнется 27 сентября в 4:15 по киевскому времени.
Третий шанс Деревянченко
- Украинский боксер дважды пытался завоевать титул IBF в среднем весе. В октябре 2018 года Сергей проиграл Дэниэлю Джейкобсу.
- Через год Деревянченко получил второй шанс выиграть титул IBF. После того, как сорвался бой с Саулем Альваресом, соперником украинца стал Геннадий Головкин.
- Хотя в бою с Головкиным украинец побывал в нокдауне, в течение поединка именно он доминировал. Однако победу спорным решением судей отдали Головкину.
Что известно о Чарло?30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.
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