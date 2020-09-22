Сергей Деревянченко – Джермалл Чарло: где смотреть бой за титул WBC / 24 канал

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в ночь с 26 на 27 сентября проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Соперником украинца станет действующий обладатель пояса WBC – непобедимый американец Джермалл Чарло. Посмотреть поединок за титул WBC можно в Украине.