"Правильный партнер по танцам": известный хевивейтер назвал боксера, который сможет одолеть Усика

Александр Усик, несмотря на немало скептицизма в свою сторону из-за габаритов, смог всего за шесть боев покорить супертяжелую весовую категорию. Он стал в ней первым абсолютом в эпоху четырех поясов.

Впереди в украинца запланирован реванш с Тайсоном Фьюри. После этого ожидается, что победитель второй очной битвы встретится с Энтони Джошуа.

Читайте также "Завершит свою карьеру": претендент на пояс Усика сделал заявление о реванше украинца с Фьюри

Смелый прогноз Чисоры

Британский боксер Дерек Чисора дал прогноз на возможные поединки Эй Джея с украинским чемпионом Александром Усиком и "Цыганским королем". Он считает, что Джошуа сможет одолеть каждого из них, и более того, сделает это досрочно.

"Эй Джей нокаутирует Фьюри за шесть раундов, а Усика он остановит в четвертом раунде. Я говорю вам это сейчас. Потому что сейчас у него есть правильный партнер по танцам, его тренер. Этот парень не прекращал пересматривать свои два боя с Усиком. Потому что он очень хочет этого боя, он хочет реванша. Он хочет, чтобы Усик выиграл бой с Фьюри.

Да. Я думаю, что Джошуа может стать абсолютным чемпионом мира. Его команда слушает его и понимает. Они сплотились. Он раньше не нокаутировал своих спарринг-партнеров, а теперь он их нокаутирует", – заявил Чисора.

К слову. Свой следующий поединок Энтони Джошуа проведет 21 сентября против Даниэля Дюбуа, который сейчас владеет поясом IBF, от которого отказался Александр Усик.

Напомним, что реванш Усик – Фьюри запланирован на 21 декабря. Останется ли украинец в хевивейте пока неизвестно, ведь в его планах есть возвращение в крузервейт.