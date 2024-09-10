Впереди бойцов ожидает реванш за пояса WBC, WBA и WBO. Он состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

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Прогноз от непобедимого немца

Своими мыслями относительно предстоящей битвы поделился немецкий супертяжеловес Агит Кабайел. Он попытался спрогнозировать победителя боя и заявил, что после него украинец может повесить перчатки на гвоздь.

"Посмотрим, кто победит. Я думаю, что Фьюри может одержать победу. Я вижу, что Тайсон очень хорошо тренируется, он стал более сфокусированным, чем раньше.

Но я думаю, что у Усика есть все. Он завоевал все титулы в первом тяжелом и супертяжелом весах. Чего еще хотеть? Возможно, после второго боя он завершит свою карьеру", – сказал Кабайел.

Справка. Агит Кабайел является обязательным претендентом на пояс WBC. На профессиональном уровне он до сих пор остается непобедимым – 25 побед, из которых 17 нокаутом.

Напомним, что ранее сам Александр Усик заявлял, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Он рассматривает возможность провести третий бой с Энтони Джошуа, вернуться в крузервейт или даже попробовать себя в ММА или боях на голых кулаках.