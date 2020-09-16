Матч киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против "АЗ Алкмар" официально прошел без зрителей. Однако некоторые народные депутаты сумели попасть на трибуны, чтобы посмотреть игру вживую.

Матч между "Динамо" и АЗ состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 15 сентября. Днем ранее, 14 сентября, Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

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Одно из ограничений касается проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных. Их позволят проводить при условии, что участников будет не более 220 человек – один человек на 10 квадратных метров площади здания. При этом эти лица (в случае футбольного клуба) – игроки и тренерский штаб, судейская бригада и представители организатора соревнований, официальная делегация клуба (президент клуба, совет директоров), аккредитованные СМИ. Зрителей на трибуны не допускают.

Однако на матче "Динамо" в ВИП-ложе стадиона находились народные депутаты, которые наблюдали за матчем как обычные зрители. И если присутствие депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса можно объяснить тем, что он акционер клуба (как и Леонид Кравчук), то остальные депутаты нарушили правила карантина. Фото нардепов в фейсбуке выложил журналист-расследователь Михаил Ткач.

Депутаты в ВИП-ложе на матче "Динамо" во время карантина / Фото Михаила Ткача

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Кто из депутатов посетил матч "Динамо" на НСК "Олимпийский"

Михаил Ткач предоставил и список политиков, которые наблюдали за матчем "Динамо" с ВИП-ложи стадиона. Кроме уже упомянутых Григория Суркиса и Леонида Кравчука, это: