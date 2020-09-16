Депутати "Слуги народу" та ОПЗЖ відвідали матч "Динамо" попри карантин: фото
Матч київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів проти "АЗ Алкмаар" офіційно відбувся без глядачів. Однак деякі народні депутати таки зуміли потрапити на трибуни, щоб переглянути гру наживо.
Матч між "Динамо" та АЗ відбувся в Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок, 15 вересня. За день до того, 14 вересня, Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки.
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Одне з обмежень стосується проведення масових заходів, в тому числі спортивних. Їх дозволять проводити за умови, якщо учасників буде не більше 220 осіб – одна особа на 10 метрів квадратних площі будівлі. При цьому ці особи (у випадку футбольного клубу) – гравці та тренерський штаб, судівська бригада та представники організатора змагань, офіційна делегація клубу (президент клубу, рада директорів), акредитовані ЗМІ. Глядачів на трибуни не допускають.
Однак на матчі "Динамо" в ВІП-ложі стадіону перебували народні депутати, які спостерігали за матчем як звичайні глядачі. І якщо присутність депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса можна пояснити тим, що він акціонер клубу (як і Леонід Кравчук), то решта депутатів порушили правила карантину. Фото нардепів у фейсбуці виклав журналіст-розслідувач Михайло Ткач.
Депутати у ВІП-ложі на матчі "Динамо" під час карантину / Фото Михайла Ткача
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Хто з депутатів відвідав матч "Динамо" на НСК "Олімпійський"
Михайло Ткач надав і список політиків, які спостерігали за матчем "Динамо" з ВІП-ложі стадіону. Окрім вже згаданих Григорія Суркіса та Леоніда Кравчука, це:
- Юрій Арістов, "Слуга народу", голова комітету ВР з питань бюджету
- Владлен Неклюдов, "Слуга народу", голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності
- Михайло Радуцький, "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
- Олександр Пузанов, "Опозиційна платформа – За життя"
- Сергій Льовочкін, "Опозиційна платформа – За життя"
- Андрій Кожем'якін, ВО "Батьківщина".