Матч київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів проти "АЗ Алкмаар" офіційно відбувся без глядачів. Однак деякі народні депутати таки зуміли потрапити на трибуни, щоб переглянути гру наживо.

Матч між "Динамо" та АЗ відбувся в Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок, 15 вересня. За день до того, 14 вересня, Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки.

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Одне з обмежень стосується проведення масових заходів, в тому числі спортивних. Їх дозволять проводити за умови, якщо учасників буде не більше 220 осіб – одна особа на 10 метрів квадратних площі будівлі. При цьому ці особи (у випадку футбольного клубу) – гравці та тренерський штаб, судівська бригада та представники організатора змагань, офіційна делегація клубу (президент клубу, рада директорів), акредитовані ЗМІ. Глядачів на трибуни не допускають.

Однак на матчі "Динамо" в ВІП-ложі стадіону перебували народні депутати, які спостерігали за матчем як звичайні глядачі. І якщо присутність депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса можна пояснити тим, що він акціонер клубу (як і Леонід Кравчук), то решта депутатів порушили правила карантину. Фото нардепів у фейсбуці виклав журналіст-розслідувач Михайло Ткач.



Депутати у ВІП-ложі на матчі "Динамо" під час карантину / Фото Михайла Ткача

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Хто з депутатів відвідав матч "Динамо" на НСК "Олімпійський"

Михайло Ткач надав і список політиків, які спостерігали за матчем "Динамо" з ВІП-ложі стадіону. Окрім вже згаданих Григорія Суркіса та Леоніда Кравчука, це: