Последний шанс "Бронзового бомбардировщика": неожиданное заявление Уайлдера перед боем с Чжилеем
Источник:Boxing Scene
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер снискал славу одного из самых опасных нокаутеров мира. Однако время его карьеры неумолимо подходит к концу.
Деонтей Уайлдер был близок к возвращению на боксерский Олимп. Однако неожиданное поражение от Дзозефа Паркера больно ударило по самолюбию "Бронзового бомбардировщика".
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Откровенное признание Уайлдера
Последний шанс перезапустить карьеру Уайлдер получит 1 июня, когда встретится в ринге против китайского великана Чжана Чжилея. 38-летний американец признался, что этот бой может быть последним.
Я уважаю Чжилея, он хороший боксер, но сейчас мое время. Я через многое прошел, я снова собрался внутри. Это бой – мой последний шанс. Он все и покажет,
– сказал Уайлдер.
"Бронзовый бомбардировщик" добавил, что "потерял любовь, голод и страсть к боксу". Впрочем, ему нечего терять, а потому пообещал продемонстрировать все свое мастерство.
Черная полоса Уайлдера
- Напомним, что Дейонтей Уайлдер потерпел два подряд поражения от Тайсона Фьюри (в 2020 и 2021 году).
- После годичного перерыва Уайлдер вернулся на ринг и убедительно победил Роберта Хелениуса, нокаутировав финна в первом раунде.
- В декабре 2023 года "Бронзовый бомбардировщик" в поединке против Джозефа Паркера боролся за титулы интерконтинентального чемпиона WBO и WBC.
- Однако неожиданное поражение разочаровало поклонников Уайлдера. Более того, американец потерял шанс встретиться с Энтони Джошуа.
- 1 июня 2024 года в Эр-Рияде Деондей Уайлдер подерется с 40-летним Чжаном Чжилем.