Деонтей Вайлдер був близьким до повернення на боксерський Олімп. Проте несподівана поразка від Дзозефа Паркера болюче вдарила по самолюбству "Бронзового бомбардувальника".

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Відверте зізнання Вайлдера

Останній шанс перезапустити кар'єру Вайлдер отримає 1 червня, коли зустрінеться в рингу проти китайського велетня Чжана Чжилея. 38-річний американець зізнався, що цей бій може бути останнім.

Я поважаю Чжилея, він хороший боксер, але зараз мій час. Я через багато пройшов, я знову зібрався всередині. Це бій – мій останній шанс. Він все і покаже,

– сказав Вайлдер.

"Бронзовий бомбардувальник" додав, що "втратив любов, голод і пристрасть до боксу". Втім, йому нічого втрачати, а тому пообіцяв продемонструвативсю свою майстерність.

Чорна смуга Вайлдера