Деонтей Вайлдер був близьким до повернення на боксерський Олімп. Проте несподівана поразка від Дзозефа Паркера болюче вдарила по самолюбству "Бронзового бомбардувальника".

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Відверте зізнання Вайлдера

Останній шанс перезапустити кар'єру Вайлдер отримає 1 червня, коли зустрінеться в рингу проти китайського велетня Чжана Чжилея. 38-річний американець зізнався, що цей бій може бути останнім.

Я поважаю Чжилея, він хороший боксер, але зараз мій час. Я через багато пройшов, я знову зібрався всередині. Це бій – мій останній шанс. Він все і покаже,
– сказав Вайлдер.

"Бронзовий бомбардувальник" додав, що "втратив любов, голод і пристрасть до боксу". Втім, йому нічого втрачати, а тому пообіцяв продемонструвативсю свою майстерність.

Чорна смуга Вайлдера

  • Нагадаємо, що Дейонтей Вайлдер зазнав двох поспіль поразок від Тайсона Ф'юрі (у 2020 і 2021 році).
  • Після річної перерви Вайлдер повернувся на ринг і переконливо переміг Роберта Хеленіуса, нокаутувавши фіна в першому раунді.
  • У грудні 2023 року "Бронзовий бомбардувальник" у поєдинку проти Джозефа Паркера боровся за титули інтерконтинентального чемпіона WBO та WBC.
  • Однак несподівана поразка розчарувала шанувальників Вайлдера. Ба більше, американець втратив шанс зустрітися з Ентоні Джошуа.
  • 1 червня 2024 року в Ер-Ріяді Деондей Вайлдер поб'ється з 40-річним Чжаном Чжилєм.