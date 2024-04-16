Деонтей Уайлдер был близок к возвращению на боксерский Олимп. Однако неожиданное поражение от Дзозефа Паркера больно ударило по самолюбию "Бронзового бомбардировщика".

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Откровенное признание Уайлдера

Последний шанс перезапустить карьеру Уайлдер получит 1 июня, когда встретится в ринге против китайского великана Чжана Чжилея. 38-летний американец признался, что этот бой может быть последним.

Я уважаю Чжилея, он хороший боксер, но сейчас мое время. Я через многое прошел, я снова собрался внутри. Это бой – мой последний шанс. Он все и покажет,

– сказал Уайлдер.

"Бронзовый бомбардировщик" добавил, что "потерял любовь, голод и страсть к боксу". Впрочем, ему нечего терять, а потому пообещал продемонстрировать все свое мастерство.

Черная полоса Уайлдера